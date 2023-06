Spoleto, scooter contro auto in viale Marconi: 40enne spoletino perde la vita

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica a Spoleto, intorno alle ore 16, in viale Marconi: una delle vie più trafficate e importanti dell’area urbana. Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Manna/bar Messico. A perdere la vita è stato uno spoletino di 40 anni, Alessio Rigozzo, padre di una bambina e molto conosciuto in città. In sella al suo scooter proveniente da Pontebari, è finito contro un’autovettura Volkswagen Polo condotta da un uomo. Per il 40enne spoletino, che lavorava come dipendente dei Musei Vaticani, non c’è stato purtroppo nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nel violento impatto. Sul posto per le operazioni di soccorso si sono portati gli operatori del 118 mentre i rilievi, con il tratto di strada rimasto temporaneamente chiuso, sono stati eseguiti dalla polizia Locale di Spoleto, supportata nella gestione della viabilità da altre forze di polizia. Presenti anche i vigili del fuoco. L’accaduto è stato portato all’attenzione della procura spoletina, nella persona del pm Michela Petrini, per le determinazioni del caso. Circa le condizioni del conducente della Volkswagen Polo, la Usl Umbria 2 riferisce che è «attentamente monitorato dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto, diretto dalla dottoressa Anna Maria Rotelli. Sono stati eseguiti tutti gli esami e gli approfondimenti del caso per valutare le condizioni cliniche». L’uomo «rimane in osservazione fino alla giornata di lunedì». Dopo il sinistro, è stata soccorsa anche una donna che ha assistito alla tragica scena: dopo aver accusato un malore, è stata trasportata in ospedale dal 118 e dimessa nel giro di poche ore.

