Stroncone: Toblinta Santi compie 100 anni

di G.M.

Toblinta Santi, nata a Stroncone (Terni), ha passato il traguardo dei 100 anni. Nata il 30 ottobre 1923, ha attraversato la seconda guerra mondiale, ha lavorato come agricoltore e non ha mai frequentato le camerate dell’ospedale. Madre di due figlie, nonna di quattro nipoti e bisnonna, conserva una carattere curioso: «Vedo solo un po’ male» dice. Per celebrare il traguardo, nei prossimi giorni sarà organizzata una grande festa: sono previste circa 200 persone. Agli auguri da parte di tutti, amici e parenti, ci associamo con piacere anche noi di umbriaOn.it.