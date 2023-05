Subbuteo, coppa Italia: ci prova un ternano con le miniature delle Fere di Viciani

Ci sarà anche un ternano alla coppa Italia Fisct – Federazione italiana sportiva calcio tavolo – di subbuteo tradizionale in programma il prossimo weekend in terra toscana, al palasport ‘Casa Mora’ di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si tratta di Marco Perotti, pronto per la competizione agonistica individuale ed a squadre con i Black Rose Roma 1998. All’evento è prevista la partecipazione di 102 giocatori e 34 squadre provenienti da tutta Italia; c’è la collaborazione dell’Opes Italia settore nazionale. C’è una particolarità: Perotti scenderà in campo con le miniature rossoverdi della Ternana di Viciani degli anni ’70.

