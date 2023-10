Tenta di investire carabiniere: arrestato 51enne

L’intervento dei carabinieri del Nor di Perugia è scattato presso un’abitazione del capoluogo in seguito ad una lite familiare in cui un 51enne aveva minacciato la moglie. All’arrivo dei militari sul posto, l’uomo è salito in auto per andarsene ma un carabiniere ha cercato di fermarlo, entrando con il busto – attraverso il finestrino – nell’abitacolo della vettura con l’obiettivo di estrarre la chiave dal quadro di accensione. Il 51enne, però, è partito, ‘trascinando’ il militare per alcuni metri. Lo stesso ha poi ‘mollato’ la presa, finendo a terra. Poco dopo l’uomo è stato intercettato e bloccato: per lui è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A seguito della direttissima, il 51enne è stato condannato a 6 mesi di reclusione.

Condividi questo articolo su