Terni: 30 anni di calendario per il Mialt. E una speranza che non è mai venuta meno

di Pietro Nicoli

Associazione Mialt – Museo internazionale delle armi leggere di Terni

Quest’anno è stato raggiunto il traguardo del 30° calendario dell’associazione Museo internazionale delle armi leggere di Terni mentre purtroppo, al contrario, nessun passo in avanti è stato compiuto verso la realizzazione del museo. Dobbiamo però piacevolmente evidenziare che, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, possiamo procedere a dare una nuova immagine al sito web dell’associazione, rinnovando quello attualmente online ed implementandolo dal punto di vista grafico.

Auspichiamo che questo evento sia foriero di altre iniziative volte a proseguire nel percorso che conduca alla definizione del progetto. L’impegno prossimo sarà quello di aprire un dialogo con la nuova amministrazione comunale di Terni che, peraltro, ha inserito il Museo delle armi nei propri programmi. Come mai abbiamo mancato di ricordare, metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità acquisite a fronte del percorso di attività lavorativa operata nel settore specifico.

Quello sopra rappresentato è il calendario del 1994, ovvero il primo realizzato dalla nostra associazione. In realtà per qualche anno la pubblicazione era stata eseguita a cura dello stabilimento militare ma nel 1994, appunto, l’Organo di vertice, dal quale dipendeva gerarchicamente, avocò a se l’iniziativa realizzando un calendario che rappresentava tutti gli stabilimenti e gli arsenali di competenza.

L’associazione quindi, con la sua autonomia di gestione, decise di realizzare un calendario a proprie spese. Il poco tempo a disposizione fece sì che in copertina venisse rappresentato il logo dell’associazione, un’immagine di fatto essenziale e che, non richiedendo peculiari elaborazioni, consentì la stampa entro i termini previsti. In seguito la serie proseguì e dal 2010 lo scrivente ne cura la progettazione tecnica, arricchita dal prezioso e insostituibile contributo del consigliere Fausto Contessa che, con le sue grandi doti artistiche, realizza le tavole oggetto di pubblicazione. Gli apprezzamenti ricevuti e le positive recensioni dedicate su importanti riviste del settore ci inducono a pensare che tale collaborazione condurrà ad altri buoni risultati.