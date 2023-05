Terni: 51enne trovato senza vita in via Vanzetti

Lo hanno trovato senza vita martedì mattina all’interno di un ufficio di via Vanzetti, zona Maratta, a Terni. L’uomo – un 51enne originario dell’Emilia Romagna – secondo quanto accertato dagli inquirenti, si è tolto la vita. Non ci sarebbero particolari dubbi sulla ricostruzione da parte della polizia di Stato, intervenuta sul posto con la squadra Volante. Tanto che anche il pubblico ministero di turno ha deciso di liberare, a stretto giro, la salma del 51enne, restituendola ai familiari per il successivo rito funebre. Senza ulteriori accertamenti.

