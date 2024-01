Terni: abbatte il guardrail e finisce fuori strada a Sabbione

LE FOTO

Incidente stradale nella tarda serata di martedì a Terni in strada di Sabbione, all’altezza dell’incrocio con strada di Santa Filomena, direzione Tubificio. Un giovane al volante di una Chevrolet Aveo ne ha perso il controllo, finendo contro il guardrail – che è stato divelto al pari di una recinzione metallica – e quindi fuori strada. Soccorso dagli operatori del 118, il giovane conducente è stato trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri di Terni e, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, gli operatori di Area Sicura.