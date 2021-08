Terni, abbonamenti annuali al bus: ecco lo sconto di 100 euro

L’obiettivo è quello di incrementare il numero degli abbonamenti annuali agli autobus del trasporto pubblico locale di circa il 25%, passando dai circa 1.600 attuali ad oltre 2 mila. Un obiettivo che, se raggiunto, comporterà un’ulteriore riduzione della circolazione delle auto ed un conseguente miglioramento della qualità dell’aria. Per ottenere ciò, il Comune di Terni propone uno sconto di 100 euro ad ogni abbonamento grazie a un finanziamento regionale che fa seguito all’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell’aria nella ‘conca’ ternana.

Un accordo di programma con il Ministero dell’ambiente

Tramite questo finanziamento il Comune di Terni potrà mettere a disposizione un fondo pari a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 che consentirà, appunto, di applicare uno sconto di 100 euro sul prezzo degli abbonamenti annuali acquistati di qualunque categoria (ordinario, scolastico, senior over 65, universitario). Lo ha deliberato giovedì mattina la giunta comunale su proposta dell’assessore all’ambiente Benedetta Salvati. «Come tutti ricorderanno e come occorre sottolineare sempre, la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto», ricorda l’assessore Salvati. «Questi superamenti dei valori limite del PM10 interessano anche la regione Umbria limitatamente alla zona della ‘conca’ ternana comprendente i territori dei comuni di Terni e Narni. Nel dicembre del 2018 il Ministero dell’ambiente e la Regione Umbria hanno sottoscritto un accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell’aria nella ‘conca’ ternana, che prevede tra l’altro l’impegno del Ministero a contribuire con 4 milioni di euro all’attuazione da parte della Regione degli impegni previsti nell’accordo. In questo accordo ci sono anche le misure per favorire il ricorso al trasporto pubblico locale e, quindi, i finanziamenti per gli sconti. Ma non solo ci sono diverse altre misure, in parte già applicate o in corso di applicazione, come ad esempio gli incentivi alla rottamazione delle auto più inquinanti, che stanno avendo un ottimo riscontro e altre iniziative che presenteremo successivamente».

Il contributo di tutti

Si tratta, quindi, «di una sfida culturale, ma soprattutto di un impegno che tutti dobbiamo prenderci nei confronti del nostro territorio per la nostra salute e quella dei nostri figli. Molte abitudini consolidate dovranno necessariamente cambiare a cominciare da quelle sugli spostamenti che dovranno essere meno inquinanti possibile. Da parte nostra stiamo facendo di tutto per incentivare la mobilità sostenibile e il ricorso al trasporto pubblico, compatibilmente con la situazione attuale della pandemia. Ma si tratta di una sfida – conclude l’assessore – che sicuramente ci vedrà impegnati anche nei prossimi anni e per la quale chiedo la massima collaborazione dei cittadini nell’interesse di tutti». Lo sconto di 100 euro sarà applicato automaticamente su tutti gli abbonamenti annuali al Tpl, tramite il gestore BusItalia che a breve aggiornerà le tariffe sul proprio sito web.