Terni: alla Feltrinelli la presentazione del romanzo ‘Icarezenzero’ di Silvia Filippi

Venerdì 13 ottobre alle ore 17 a Terni, presso la libreria Feltrinelli, David Lazzari e Paolo Raffaelli presenteranno ‘Icarezenzero’ (Pluriversum Edizioni) della ternana Silvia Filippi. Il romanzo è la storia di un incontro. Protagonisti Irene, una giovane fotografa romana che aspetta un bambino; Adelia, una bizzarra settantenne italo-portoghese che nei pressi di Tivoli gestisce un bed&breakfast chiamato ‘Icarezenzero’; Osias, un ragazzo congolese, profugo in Italia, che vive con Adelia e sogna di diventare astrofisico. La storia inizia nell’estate del 2007. Inizialmente i rapporti fra i tre personaggi sono difficili. Tre diversità si misurano, chiuse nella paura di pronunciare il passato e il dolore. Ma la generosità stravagante di Adelia riesce a creare una lingua comune, un ponte per abbattere muri di solitudine. Giorno dopo giorno si accorciano le distanze finché una sera i tre si ritrovano a raccontare ognuno la propria storia. Storie diverse. Ma in comune, la fuga, la solitudine e la memoria di roghi. Raccontarsi diventa liberazione e accoglienza reciproca. All’inizio del romanzo e tra un capitolo e l’altro interviene una voce fuori campo che accompagna le fasi della narrazione. Una specie di metaromanzo. Un backstage che illumina la bottega artigiana dello scrittore e il mestiere di scrivere.

L’autrice

Silvia Filippi è nata a Terni ed ha vissuto a Firenze, a Rimini e a Roma. Dal 1996 risiede a Tivoli dove ha insegnato lettere nella scuola secondaria superiore. Ha curato la trascrizione del diario dal fronte della Grande Guerra di Emilio Cianca, memorie militari. Con Città del Sole edizioni ha pubblicato la raccolta Perle clandestine (2009) e il romanzo La forma di Cospea (2010).