Terni: alta tensione in carcere. Scatta la richiesta di un incontro urgente

Una richiesta urgente di incontro con la direzione del carcere di Terni e il provveditore dell’amministrazione penitenziaria Toscana-Umbria. Ad avanzarla sono i sindacati della polizia penitenziaria Sappe, Sinappe e Cisl Fns attraverso i propri rappresentanti Fabrizio Bonino, Francesco Petrelli e Vanda Falconi alla luce degli ennesimi gravi fatti accaduti all’interno della casa circondariale di vocabolo Sabbione. L’ultimo episodio – avvenuto il 30 maggio – è la morte di un detenuto nordafricano che ha appiccato un incendio nella propria cella ed è rimasto soffocato dal fumo. In seguito al fatto, spiegano i tre sindacati, cinque agenti penitenziari sono rimasti lievemente intossicati. «La casa circondariale di Terni – scrivono Sappe, Sinappe e Cisl Fns nella missiva inviata alla direzione del carcere – sta vivendo una situazione esplosiva suscettibile di degenerare ulteriormente. In un periodo di circa diciotto mesi sono stati registrati cinque decessi di soggetti privati della libertà personale, di cui quattro suicidi e un decesso per cause naturali. A ciò si aggiungano il recente episodio di aggressione ad un’operatrice socio sanitaria presso l’fermeria dell’istituto, il comportamento aggressivo e violento di altro detenuto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Terni che ha provocato grave scompiglio nella struttura, le continue aggressioni al personale di polizia penitenziaria e i frequenti episodi di autolesionismo».

