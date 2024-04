Terni: Aurelio De Felice, ecco il catalogo della mostra dedicata al maestro

Si terrà venerdì 19 aprile alle ore 16.30 presso l’Archivio di Stato di Terni (palazzo Mazzancolli, via Cavour) la presentazione del catalogo della mostra dedicata al maestro Aurelio De Felice, svoltasi nel mese di ottobre 2023 sempre presso l’Archivio di Stato, dal titolo: «’Sulle orme del maestro Aurelio De Felice ‘Ladro della vita’». La mostra è stata realizzata nell’ambito del progetto di valorizzazione culturale, artistica e territoriale ‘Aurelio De Felice: dagli archivi al territorio per una storia inedita’, proposto dall’associazione Tempus Vitae in collaborazione con il Centro Studi Storici, Archivio di Stato, Cesvol, Proloco Torreorsina con il contributo della Camera di Commercio dell’Umbria, del Centro Studi Ezio Vanoni di Terni e il patrocinio del Comune di Terni. Il catalogo è stato curato dal professor Domenico Cialfi in collaborazione con la dottoressa Alessia Curini grazie al contributo della Fondazione Carit, e raccoglie con testi e immagini il valore, lo spirito artistico e la vita privata di Aurelio De Felice in determinati periodi, analizzando il suo archivio e il contesto territoriale, che la mostra stessa ha voluto evidenziare.

