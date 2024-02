Terni: auto a Gpl prende fuoco in viale Guglielmi

Intervento della polizia Locale di Terni e dei vigili del fuoco nella mattinata di giovedì presso il parcheggio di via Carlo Guglielmi, adiacente il corso del fiume Nera. Un’autovettura Fiat Punto alimentata a Gpl è stata interessata da un incendio, domato in prima battuta dagli agenti municipali che hanno utilizzato l’estintore in dotazione, staccato la batteria del veicolo e chiuso la bombola del Gpl. Poco dopo sono giunti sul posto i pompieri che hanno concluso l’intervento. Secondo quanto appreso, il conducente ha accostato nel parcheggio quando si è accorto che dal vano motore del veicolo fuoriusciva del fumo. Ed ha allertato i soccorsi.

