Terni, box tourist shop cascata Marmore: il Tar per ora ‘salva’ la graduatoria

di S.F.

«Considerato che la durata della concessione di cui si controverte, stipulata il 1° giugno 2023 e in scadenza nel 2032, esclude qualsiasi pregiudizio grave e irreparabile in capo alla ricorrente nelle more della definizione del giudizio». Dunque la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti firmati dal dirigente Paolo Grigioni viene respinta: il Tar dell’Umbria, con un’ordinanza cautelare firmata dal presidente Raffaele Potenza, ha così ‘salvato’ gli atti del Comune per quel che concerne la graduatoria legata al tourist shop della cascata delle Marmore.

GIUGNO 2022, SCATTA IL BANDO PER I DUE BOX: I DETTAGLI

27 GENNAIO 2023: IL VIA LIBERA PER LA PREASSEGNAZIONE

MAGGIO 2023: SEMAFORO VERDE PER IL BOX 8

Si attende il merito

La storia è nota e si è sviluppata dopo il bando lanciato dal Comune nel 2022 per l’assegnazione dei box 4 e 8, poi concluso con le determine dirigenziali nel 2023. A muoversi è stata ‘Cascata di stelle’ di Evelyn Marcucci (a difenderla l’avvocato Sara Quarantini) contro il Comune (attivi sia Paolo Gennari che Francesco Silvi) e nei confronto di ‘Idee a cascata’ di Michela De Cesaris e ‘Ideecascata’ di Laura De Cesaris, quest’ultima seguita dai legali Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli. Per cosa? In sostanza l’annullamento della determina di Grigioni del 27 gennaio 2023 relativo al bando per gli spazi commerciali e la richiesta di condanna «al rilascio del provvedimento che dichiari l’assenza del diritto all’assegnazione del box 4 in capo alla ditta individuale Ideecascata e Idee a Cascata» e, per l’effetto, disporre «l’assegnazione del box 4» alla ricorrente. Lo scorso 16 giugno la Marcucci ha poi impugnato anche la nuova determina del 17 aprile 2023 con graduatoria rettificata, l’autorizzazione/concessione rilasciata il 13 novembre 2020 per Laura De Cesaris e quella del 22 maggio 2023 sempre alla stessa persona. Per ora non se ne parla riservando «ogni valutazione sull’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti alla opportuna sede di merito». Al momento non risulta fissata l’udienza.