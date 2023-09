Terni, bar Bct: si riprova, la base d’asta scende a 4 mila euro

di S.F.

Giù il prezzo a base d’asta di 1.100 euro e nuovo tentativo con proroga tecnica di un mese. In ogni caso fino a quando non sarà concluso il procedimento. Per il bar della biblioteca comunale di Terni scatta la seconda gara pubblica per l’affidamento in uso e gestione: il dirigente Andrea Zaccone ha firmato il documento riguardante i 35 metri quadrati del locale, gli 8 del magazzino, i 6 dei servizi igienici ed i 50 del terrazzo esterno pertinenziale. Si scende da quota 5.100 a 4.000 euro l’anno ed a curare l’iter sarà la funzionaria Franca Nesta. Sarà la volta buona? La concessione sarà di durata quinquennale.