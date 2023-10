Terni, borgo Bovio: scoppio e fiamme in un appartamento. Crolla fondello, nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco con autopompaserbatoio e autoscale, nella tarda mattinata di domenica, per un incendio divampato, a seguito di uno scoppio, in un appartamento in via Tre Venezie a Terni. L’appartamento, da quanto si apprende dai vigili del fuoco, posto al secondo ed ultimo piano di un edificio composto da cinque appartamenti, al momento del sinistro risultava vuoto. Lo scoppio sembra si sia verificato nel locale bagno ed ha provocato il crollo di un fondello. Sul posto anche i sanitari del 118 e la squadra Volante della polizia di Stato che ha provveduto a bloccare temporaneamente la strada per consentire le operazioni di spegnimento. L’appartamento interessato risulta inagibile, mentre per verificare gli altri sta arrivando sul posto il funzionario che coordinerà le indagini per capire l’origine del sinistro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

