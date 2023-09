Terni, Briccialdi: scatta il ‘restyling’ da oltre 100 mila euro a palazzo Giocosi-Mariani

di S.F.

Palazzo Giocosi-Mariani, è tempo di restyling in via del Tribunale a Terni. Lo certifica la notifica preliminare di cantiere depositata mercoledì mattina: si mettono le mani sulla sede dell’istituto Briccialdi che, come noto, a stretto giro si trasferità al centro multimediale.

LUGLIO 2023, IL VIA LIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Manutenzione

Tecnicamente si parla di circa 120 mila euro di manutenzione, non proprio due spicci. In particolar modo – il costo è a carico dell’istituto – si parla del rifacimento del parquet e dei bagni, più una generale tinteggiatura dell’edificio. Da ricordare che a luglio il consiglio comunale ha dato l’ok per la dichiarazione di impegno di concedere il Cmm al Briccialdi in comodato d’uso per 99 anni, step utile alla partecipazione dell’istituto al bando ministeriale per la ristrutturazione del Cmm. Nel ‘patto’ c’è appunto la manutenzione a carico del conservatorio da concludere in questo periodo.