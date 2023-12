Terni, buche e rami caduti: transazioni da oltre 20 mila euro. Altri esborsi per il Comune

di S.F.

Buche stradali, rami caduti e, in ogni caso, eventi con danni che costringono il Comune di Terni a pagare somme a favore delle ‘vittime’. Del tema se ne è parlato ampiamente tre settimane fa in commissione per via di un debito fuori bilancio da riconoscere e ora ecco una pioggia di transazioni per evitare il contenzioso giudiziario: si parla di oltre 20 mila euro per cinque casi. Firma il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco.

SINISTRI STRADALI, CONTENZIONI E CAUSE: «ORA SI CAMBIA»

ESTATE 2023, LA CONDANNA PER IL TOMBINO IN STRADA DI CARDETO

Niente Tar o altro

In sostanza palazzo Spada – il concetto è stato espresso più volte in questo mese tra commissione e consiglio comunale – vuol evitare di andare per le lunghe con un contenzioso e rischiare l’aggravio di spesa con esito negativo. Di conseguenza si va di transazione: Bernocco ne ha firmate cinque legate a sinistri avvenuti il 19 maggio 2023 (a causa di una buca, valore 300 euro), 19 maggio 2023 (caduta di ramo su auto, 11 mila euro), 8 agosto 2023 (impatto con buca, 380 euro), 30 luglio 2o23 (altro ramo su veicolo, 2.300 euro) e 19 maggio 2023 (sempre a causa di un ramo, 5.300 euro). Schema di transazione stragiudiziale per tutti e partite chiuse. La liquidazione è prevista entro febbraio 2024.