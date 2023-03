Terni, caccia di casa la compagna e lei insulta e aggredisce tutti: lui, agenti e 118. Arrestata

Da qualche mese cercava di cacciarla di casa, di troncare la relazione, senza tuttavia riuscirci. Lei aveva sempre trovato il modo di rimettere piede nell’abitazione, di fare pace con il compagno. Solo che ogni volta, poi, la tensione tornava a salire a suon di percosse, insulti, liti. Fino a quando martedì sera la situazione non è degenerata e la donna – una 49enne della Campania, residente in provincia di Perugia – è stata arrestata dagli agenti della squadra Volante di Terni.

«Dormite separati». Sembrava tutto ok…

Il primo intervento dei poliziotti è scattato nella prima serata di martedì su richiesta dell’uomo, un 50enne di origini romene che vive a Terni nel quartiere di San Giovanni. Agli agenti ha spiegato di voler terminare la relazione e di aver invitato la compagna ad andarsene. Solo che lei aveva iniziato a dare in escandescenze, urlando e offendendolo pesantemente. Di fronte a quella situazione il personale della Volante ha provato a ripristinare la calma, convincendo i due – per quella notte – a dormire in camere separate.

…e invece è iniziato il caos

Il secondo intervento del 113 c’è stato invece intorno alla mezzanotte. L’uomo ha chiamato do nuovo la polizia dicendo che la compagna stava proseguendo come prima e, in effetti, quando la pattuglia è arrivata in zona, le urla della donna erano chiaramente udibili già in strada. Il 50enne, scosso, aveva la maglia del pigiama lacerata e, in quel pandemonio, la 49enne si è scagliata contro i due agenti che hanno anche riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni ciascuno.

Arrestata e denunciata

Anche in questura la donna ha continuato a dare di matto. Da qui la richiesta di intervento del 118 per assisterla dal punto di vista medico e sanitario. Ma se l’è presa, oltre che con gli agenti, anche con i sanitari dell’ambulanza. Costretti a subire insulti di ogni tipo. Alla fine è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il compagno invece – ex a questo punto – ha sporto denuncia per atti persecutori e percosse.