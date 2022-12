Incidente mercoledì mattina in via Tre Venezie – quartiere borgo Bovio, a Terni – dove un mezzo pesante ha ‘centrato’ un palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana per i rilievi di rito, i tecnici addetti e gli operatori di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

