Terni: cane aggredito in via Curio Dentato. Momenti di paura

Brutta scena, e sicuramente tanta paura, nella tarda mattinata di domenica 27 agosto in viale Curio Dentato, a Terni, all’altezza di via Cocceio Nerva e a due passi dalla scuola ‘De Amicis’. Un cane meticcio di piccola taglia che un anziano stava portando a spasso è stato brutalmente aggredito da un altro cane – si tratterebbe di un dogo argentino di colore bianco e con collare rosso – spuntato fuori all’improvviso. L’uomo ha iniziato a uarlare attirando l’attenzione dei commercianti e dei passanti che si trovavano in zona, alcuni dei quali sono intervenuti per tentare di togliere il meticcio dalla bocca del dogo che lo aveva azzannato. Alla fine ci sono riusciti e il cane aggressore è fuggito dalla scena, mentre l’altro animale ha riportato ferite molto gravi ed è stato preso in cura da un veterinario che lo ha medicato con ottanta punti di sutura. Da quanto appreso, il dogo argentino era da solo – non c’erano persone a condurlo – e non sarebbe stato mai visto in zona. L’episodio, in ogni caso, fa preoccupare i residenti e chi si trova a transitare da quelle parti. Perché senza l’aiuto dei presenti, il cagnolino sarebbe morto, forse il padrone sarebbe stato aggredito a sua volta. E infine ci si chiede quali conseguenze potrebbe avere un fatto del genere se dovesse riguardare dei bambini. Domande che diversi si pongono nella speranza che lo stesso dogo venga tutelato e i suoi padroni, se li ha, si responsabilizzino per evitare fatti del genere.

