Terni, chirurgia colonproctologica. La lettera: «Grazie davvero di tutto»

di Natascia L.

Con queste poche righe vorrei rivolgere un profondo ringraziamento a tutto lo staff del reparto di chirurgia colonproctologica dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, il direttore dottor Marco Coccetta e in particolar modo al dottor Daniele Giuliani che ha eseguito a regola d’arte l’intervento in robotica. Ci tengo ad esprimere la mia gratitudine per tutto ciò che è stato fatto nei miei confronti, in modo eccellente, operata di emicolectomia sinistra a causa di un tumore maligno del colon discendente. Durante la mia degenza i medici, gli infermieri e tutto il personale si sono distinti per la loro professionalità, esperienza, gentilezza ed empatia ed hanno contribuito alla ripresa sia fisica che psicologica, dimostrando alti standard qualitativi della loro professione.

Con gratitudine.