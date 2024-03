Terni: chiusi fuori casa dai ladri. La vittima: «Polizia e vigili del fuoco ‘da manuale’»

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, nel primo pomeriggio di martedì, presso di un’abitazione di un edificio di viale Brin – a poca distanza dal ‘palazzone’ – unitamente a personale della squadra Volante della questura. Da quanto appreso, i residenti non riuscivano più ad aprire la porta e quindi ad entrare in casa, e hanno dovuto chiamare il 115. I pompieri sono entrati dalla finestra ed hanno accertato la rottura del nottolino del portone: l’ipotesi è che il danno sia stato causato da un tentativo di furto non andato a buon fine, con il ladro o i ladri che avrebbero forzato la serratura ma inutilmente. Nell’abitazione, è stato accertato, non era entrato nessuno e la polizia di Stato ha verbalizzato l’accaduto a cui farà seguito una dettagliata denuncia da parte dei diretti interessati. Dalla vittima del tentativo di furto giunge un plauso sia alla polizia di Stato che ai vigili del fuoco: «Entrambi sono intervenuti con velocità e professionalità – dice il residente -. La polizia ha operato tenendo conto che i malviventi potevano essere all’interno dell’abitazione. I vigili del fuoco sono passati dal balcone di un vicino, posto al terzo piano, adottando tutte le cautele del caso e a fronte di un’operazione comunque rischiosa. Inoltre hanno aperto finestre e serrande senza danneggiare nulla. Nel complesso – conclude il cittadino – un’operazione da manuale». Circa la ricostruzione del fatto, il residente spiega di essere uscito di casa poco dopo le 11: «Qualche minuto prima delle 13.30 la vicina mi ha telefonato allarmata perché aveva intuito che stava accadendo qualcosa. Mi trovavo nelle vicinanze e dopo cinque minuti ero davanti al portone di casa». Poi la scoperta del ‘danno’ e l’intervento risolutivo.

