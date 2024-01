Terni, cimitero: «Segnaletica e strisce, così non va»

La segnaletica orizzontale a pochi passi dall’ingresso principale del cimitero monumentale di Terni, restano i problemi. Il tema è noto da tempo e ora c’è chi torna a ribadire ad umbriaOn la necessità di metterci mano: «Proprio di fronte all’entrata non si vedono più le strisce per l’attraversamento pedonale. Ed è un fatto non trascurabile». E pensare che a pochi metri di distanza il rifacimento è stato effettuato di recente. In effetti la situazione, come riscontrabile dalle foto scattate in mattinata, non è proprio delle migliori.

