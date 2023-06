Terni, la relazione della Spagna Musso su incompatibilità del sindaco Bandecchi

L’articolo 63 del Tuel ed il presunto caso di incompatibilità di Stefano Bandecchi per la carica di sindaco in contemporaneo con il ruolo di presidente della Ternana. La relazione è a firma della segretaria generale del Comune di Terni, Noemi Spagna Musso: di mezzo ci sono anche i problemi nell’ambito del progetto stadio-clinica e dell’acquisizione dei terreni in vocabolo Gioglio (ma su questo fronte si è registrata la novità ex Spea). Se ne parlerà lunedì in occasione del primo consiglio comunale.

