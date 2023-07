Terni, controlli senza sosta per la Stradale: «Prevenzione». ‘Salta’ quasi 1 patente su 5

Altra nottata di controlli, quella fra venerdì 14 e sabato 15 luglio, per la polizia Stradale di Terni sulle strade cittadine. Il personale della sezione guidata dalla dirigente Luciana Giorgi è stato supportato nelle operazioni dal medico della polizia di Stato, Giuseppe Leone, in una sinergia che ha consentito di approfondire in tutti i casi necessari, le condizioni di guida dei vari conducenti. Primo obiettivo resta la prevenzione e la tutela della sicurezza stradale: per raggiungerli, il personale della polizia Stradale di Terni ha valutato eventuali positività all’alcol e/o alle droghe – oltre al rispetto di tutte le altre norme del Codice della Strada – da parte di chi è stato fermato per un controllo. Il bilancio della notte parla di 45 persone controllate e 8 patenti ritirate, in 2 casi è scattata anche la denuncia all’autorità giudiziaria. Sono stati 4 gli accertamenti qualitativi su campioni salivari, volti ad individuare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti: tutti hanno dato esito negativo. L’attività che verrà replicata anche nei prossimi giorni, in primis per garantire un’estate il più possibile serena e sicura a chi utilizza la strada. Il tema dell’incidentalità, dei rischi per sè e gli altri, è stato toccato nell’intervista alla dirigente Giorgi che vi proponiamo di seguito, oltre alle foto dei controlli messi in atto.

IL VIDEO

LE FOTO DEI CONTROLLI