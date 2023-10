Terni: cordoglio per la scomparsa dello chef Francesco Demuru

Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa improvvisa, avvenuta sabato, di Francesco Demuru, 68 anni, chef noto e conosciuto da tantissimi. Originario di Meana Sardo (Nuoro), Francesco Demuru viveva a Terni da circa 40 anni. A lungo chef e gestore del ristorante dell’hotel Garden – Il Melograno -, ultimamente lavorava per il ristorante Fontanella dell’hotel Valentino. In precedenza aveva operato anche per la cucina dell’Eurospin. Stimato e benvoluto, lo chef 68enne viene ricordato da molti – in questo caso da un caro amico – come una persona «sempre sorridente, disponibile e corretta con tutti. Per questo in tanti gli volevano bene». Lascia la moglie Rita, i figli Lorenzo e Alessandra e tutti i propri cari, a cui in tanti in queste ore hanno manifestato sincera vicinanza. I funerali si terrano lunedì 23 ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria del Rivo a Terni.

