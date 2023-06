Terni: danneggia auto e aggredisce i carabinieri in strada della Civitella. Arrestato 27enne

Alba movimentata, quella di mercoledì 14 giugno, per una pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia carabinieri di Terni che nel transitare in strada della Civitella ha notato un gruppo di ragazzi che li fermavano e indicavano loro due persone che scappavano nel vicino fossato, dopo aver tentato di danneggiare e forzare un’autovettura all’interno di un cortile privato. I militari hanno inseguito a piedi i due e sono riusciti a fermare il 27enne tunisino F.F., che reagiva violentemente nei confronti dei militari causando ad uno di loro lesioni guaribili in 30 giorni. Una volta immobilizzato, il soggetto è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di cocaina. Dopo gli accertamenti è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e segnalato in prefettura per detenzione di droga. Il 27enne è stato anche denunciato per danneggiamento e violazione di domicilio. A seguito dell’udienza di convalida, il giudice Simona Tordelli ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione di via Mauri. A difenderlo c’è l’avvocato Francesco Mattiangeli del foro di Terni.

