Disabilità e inclusione ‘Sport insieme’ a Terni

Tennistavolo, tiro con l’arco, tiro a segno e calcio balilla. Queste le discipline sportive che si potranno praticare giovedì mattina – si inizia alle 10 – all’oratorio San Gabriele del Duomo di Terni grazie all’iniziativa a firma del Comitato paralimpico italiano regionale: è in arrivo ‘Sport Insieme’, evento che vede protagonista il mondo della disabilità. L’evento è stato presentato martedì mattina in Provincia, tra gli enti patrocinatori insieme alla Regione Umbria e al Comune: una ripartenza vera e propria ad oltre un anno e mezzo dallo stop imposto dalla pandemia.

L’iniziativa e la premiazione



L’open day di ‘Sport Insieme’ è stato svelato dal numero uno del Cip Umbria Gianluca Tassi, dal delegato provinciale Jacopo Tommaso Strinati e dall’assessore allo sport del Comune Elena Proietti. Si tratta di un evento inserito nel piano quadriennale Cip-Inail di attività per la promozione e diffusione dell’attività sportiva delle persone con disabilità da lavoro 2018/2021. L’obiettivo? Consentire di poter sperimentare una piena relazionalità nella massima espressione di inclusione. Con l’occasione Tassi ha voluto premiare il nuotatore ternano Riccardo Menciotti, capace di conquistare la medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Tokyo nella 4X100 mista.

L’emozione e il supporto all’Athletic Terni

«Un’esperienza unica – il commento di Menciotti – e abbastanza assurda in tutti i sensi. Vivere una paralimpiade con tutte le restrizioni e la pesantezza che si avvertiva non è stato facile, non ci ha aiutati. C’è un po’ di rammarico per il 4° posto perché mi aspettavo di più a livello cronometrico, probabilmente c’è stato qualche errore durante la preparazione. Il bilancio è positivo perché sono partito da Tenri con la speranza di medaglia ed è arrivata». Riconoscimento anche per Leonardo Bordoni dell’Athletic Terni: «La loro attività è di spicco a livello nazionale, deve essere supportata e seguita», le parole di Tassi poco prima di procedere alla consegna. «Ripartiremo in sordina con un po’ di sport, ma lo facciamo, per l’Umbria è stata scelta Terni e cercheremo di fare una bella manifestazione», ha aggiunto sull’evento di giovedì.

L’invito a puntare di più sullo sport

Strinati dal canto suo ha voluto lanciare – non il primo – un nuovo appello a chi di dovere: «Ringrazio Provincia e Comune che partecipano insieme a noi all’iniziativa, soprattutto all’Inail che da anni collabora con il Cip. Serve anche a stimolare tutte le persone perché siamo usciti da un periodo di pandemia, è stato difficile anche per noi organizzarlo. Faticoso ripartire anche per le attività sportive, ci vuole molta passione. Il diritto allo sport è un po’ sottostimato: pregherei tutte le istituzioni a puntare molto di più sullo sport, così come accade in Francia ad esempio. Spero che questa ripartenza sia utile a creare una rete, dobbiamo uscirne tutti insieme da questa spiacevole situazione». L’assessore Proietti ha ringraziato Menciotti per avere portato in alto il nome della città: «Questa città ha bisogno di tornare a vivere»