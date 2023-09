Domenica 10 settembre, presso il parco di viale Trento, a Terni, si terrà il memorial in ricordo di Massimiliano Raggi, 24enne ternano scomparso il 1° agosto del 2021 in un incidente stradale accaduto lungo il raccordo Terni-Orte. Tante le associazioni che parteciperanno e tanti gli eventi che saranno svolti per avvicinare i più giovani al volontariato – Massimiliano era impegnato con la Guardia Nazionale Ambientale – alla tutela dell’ambiente e allo sport. Di seguito la locandina dell’evento.

