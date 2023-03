Terni, perenne caos Tari/Taric: «Avvisi stellari, ennesima vergogna»

di Francesco Filipponi

capogruppo Pd Terni

La battaglia di Confartigianato Terni e Confcommercio sulla Taric applicata sugli spazi esterni alle attività commerciali è anche la nostra. Gli avvisi stellari che stanno arrivando in questi giorni, senza un minimo di confronto da parte del Comune, con gli operatori e le associazioni di categoria sono l’ennesima vergogna di un’amministrazione, mai capace di partecipare le scelte, ma atta solo scaricare responsabilità su altri.

CONFCOMMERCIO IN TACKLE

IL MAXI APPALTO A MUNICIPIA AGGIUDICATO NEL 2020

Gli invii relativi alle annualità che vanno dal 2016 al 2020, riguardanti gli spazi esterni, con mediamente un 40% di interessi e sanzioni, senza una partecipazione, sono l’ennesima guerra ai lavoratori delle attività commerciali che grida vendetta. Già abbiamo avuto modo di constatare le enormi difficoltà di cittadini ed imprese per pagare gli avvisi relativi alla Taric 2023. Inoltre se si raffronta l’importo della Taric del 2023 con la Tari del 2018 sempre di Terni, ovvero quella vigente con l’amministrazione di centrosinistra prima della fine della precedente consiliatura, si arriva ad aumenti in 5 anni di circa il 40%.

NOVEMBRE 2021, ACCERTAMENTI TARI: IL CONFRONTO

ACCERTAMENTI TARI 2015-2017: AVVISI PER 11 MILIONI DI EURO

Con la vigenza della stessa gara d’ambito il centrosinistra riuscì ad abbassare l’allora Tari per l’anno 2018 del 6%. Lo stesso centrosinistra ha infatti creduto sempre dopo averla introdotta, nella bontà della raccolta differenziata porta a porta. Grazie alle economie dovute alla raccolta differenziata che a Terni aveva già raggiunto nel 2018 il 75%, le utenze domestiche, rispetto al 2017, pagarono il 6.66% in meno, quelle non domestiche il 6.40%. La riduzione fu possibile per un risparmio di 2 milioni 826 mila sui costi del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, effettuato da Asm.

TERNI, GUAI TARIC: 229 MILA EURO DI SCOSTAMENTO NEL 2021

28 DICEMBRE 2020, ARRIVA LA TARIC: IMMEDIATA PREOCCUPAZIONE

La tariffa puntuale dappertutto ha lo scopo di premiare con ribassi i comportamenti virtuosi grazie alla minore produzione di rifiuti ed alle risorse prodotte dal riciclo di materia prima seconda che abbattono le tariffe, a Terni invece gli aumenti colpiscono anche chi non arriva al numero minimo di conferimenti di indifferenziato. Nelle prossime ore chiederemo un confronto ad un’amministrazione seppure ormai in deflagrazione, a causa delle lotte intestine per le candidature. La prossima amministrazione dovrà porre fine a questo scempio, ci impegneremo con tutte le nostre forze per aiutare cittadini ed imprese in difficoltà.