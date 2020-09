È atterrato nel parcheggio dell’hotel Fina di Narni Scalo, dopo aver volato a lungo sulla conca ternana, nella giornata di domenica. Il velivolo è un elicottero impegnato in lavori per conto di Terna, relativi alle reti elettriche ad alto voltaggio nella zona di Cesi/Sant’Erasmo. In tanti si sono chiesti le ragioni di quel viavai e tutto è da ricollegare alle manutenzioni in questione. Probabilmente gli interventi riprenderanno lunedì, questa volta nella zona di Narni.

Condividi questo articolo su