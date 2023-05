Terni: fa giocare minorenni. Multa di 6.666 euro a titolare sala scommesse

Un neo 18enne – compiva gli anni proprio il giorno del controllo, il 28 aprile – e un minorenne intenti a giocare con gli apparecchi videolottery. A scoprirli sono stati gli agenti della divisione amministrativa della questura di Terni che hanno sanzionato il titolare dell’attività – un negozio di raccolta scommesse del centro di Terni – per 6.666 euro. La stessa attività, riferisce la questura di Terni in una nota, era recidiva visto che già in passato – nell’agosto del 2022 – gli agenti della divisione Pasi avevano individuato all’interno quattro minorenni intenti a giocare ai videolottery. La normativa punisce gli esercenti che consentono «sia la partecipazione ai suddetti giochi di soggetti minorenni, sia l’ingresso all’interno dei locali ove si effettuano giochi con vincite in denaro».

Condividi questo articolo su