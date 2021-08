Terni, Ferragosto record per la Cascata delle Marmore: superate le 10 mila presenze

Nella giornata di Ferragosto la Cascata delle Marmore ha superato il tetto dei 10 mila ingressi. Esattamente gli ingressi sono stati 10.035. «Si tratta di un vero e proprio record – commenta l’assessore comunale al turismo Elena Proietti – che conferma il trend di crescita del nostro principale sito turistico, sempre più proiettato verso il top delle graduatorie nazionali per numero di visitatori. Occorre infatti considerare che in questo Ferragosto abbiamo superato anche il numero d’ingressi del 2020 che pure era stato elevatissimo, ma che l’anno scorso si era fermato a 9810».

«Tutto a meraviglia»

«Desidero ringraziare tutto il personale in servizio e il gestore del sito – dice ancora l’assessore Proietti – per il grande impegno profuso nella gestione di un flusso così importante di visitatori, con la complicazione del rispetto delle norme contro la diffusione del Covid. Sempre più visitatori si affidano alla prenotazione on line grazie ai servizi di Vivaticket: nella sola giornata di Ferragosto i biglietti prenotati in precedenza on line sono stati circa 2.500. Le navette tra il belvedere inferiore e superiore sono state potenziate e anche quelle dallo Staino hanno funzionato a ciclo continuo: sicuramente l’esperienza di quest’anno ci spinge a migliorare ancora i servizi in quell’area che diventa sempre più strategica».

Un agosto eccellente

«Confortante – spiega la nota del Comune di Terni – anche il dato sulle presenze nei primi 14 giorni di agosto, se rapportato all’analogo periodo dello scorso anno: sono state infatti 76.268, rispetto alle 75.643 del 2020. In particolare ad agosto 2021, fino al 14, ci sono state quattro giornate abbondantemente sopra le 7 mila presenze (martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12, sabato 14 agosto)».