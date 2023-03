Terni: finisce con la Jeep contro un palo della luce

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di giovedì in via Guazzaroni, a Terni. Un 78enne ternano al volante di una Jeep Renegade ne ha perso il controllo, finendo contro un palo della pubblica illuminazione. L’anziano è rimasto fortunatamente illeso e sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Con loro anche i vigili del fuoco e gli operatori di Area Sicura per le operazioni di messa in sicurezza.

