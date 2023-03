Incidente stradale alle prime ore di martedì in via Romagna, a Terni, all’altezza della rotonda dei Bersaglieri. Un uomo al volante di una Ford Focus è finito contro l’edicola votiva, danneggiando l’auto e lo stesso manufatto. Sul posto, all’alba di martedì, si sono portati i carabinieri del Nor che sono risaliti al proprietario del mezzo – illeso – che è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada. Presenti anche gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

