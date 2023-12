Terni, furgone perde carico: litri di vernice bianca e rosa sull’asfalto di via Bramante

LE FOTO

Litri e litri di vernice finiti sulla carreggiata e il marciapiede: il fatto è accaduto nella tarda mattinata di lunedì – intorno alle ore 12.30 – a Terni, all’altezza della rotatoria di viale Bramante/via Gigli. A perdere alcuni fusti di vernice bianca e rosa sarebbe stato un mezzo da lavoro – si tratterebbe di un Iveco Daily – e le persone a bordo, resesi conto dell’accaduto, si sono fermate per raccogliere i contenitori, salvo poi ripartire. Ma la vernice è in gran parte rimasta a terra e per ripristinare le condizioni di sicurezza, sul posto si sono portati gli operatori di Area Sicura che hanno dovuto lavorare a lungo e usare sabbia e solventi, scongiurando i rischi per veicoli e passanti visto il fondo reso particolarmente scivoloso dalla sostanza. Il ‘colore’ è invece rimasto e perché vada via, servirà del tempo. Gli accertamenti sull’accaduto sono in capo alla polizia Locale di Terni che tenterà di individuare coloro che hanno perso il carico, evitando di mettersi a disposizione delle forze dell’ordine.