Terni: i 2014 della Bosico accedono da primi al trofeo ‘Lodigiani’

Domenica 7 gennaio si è disputata la fase finale della selezione in Umbria per la partecipazione al trofeo di calcio ‘Lodigiani’ che si terrà il prossimo aprile a Roma. I ragazzi classe 2014 della società Bosico hanno ottenuto il primo posto vincendo le tre partite contro il Campitello, l’Orvieto Fc e infine contro il Trestina. La formazione, sotto la guida di mister Marco Fratini, ha avuto così accesso al prestigioso torneo, distinguendosi in Umbria. «Merito ai ragazzi – afferma Fratini -, al loro impegno e alle loro capacità. Hanno dimostrato un grande senso di squadra, reso ancor più forte dalla loro autentica amicizia. Questa è per la nostra società una soddisfazione immensa: riuscire a trasmettere ai bambini sia competenze calcistiche, sia valori che li accrescono sotto il profilo umano. Un obiettivo con cui io e l’intero staff, capitanato da Vincenzo Corradetti, scendiamo in campo ogni giorno».

