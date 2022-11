Terni, il 5°B del GalileI si ritrova a 30 anni dalla maturità

Si sono ritrovati dopo trent’anni dalla maturità in un locale del centro gli allievi della 5B del liceo scientifico ‘Galilei’ di Terni. In questi decenni non si sono mai persi di vista, e addirittura i rapporti sono diventati di vera amicizia: sono Marina Alessandro, Slave Boiceff, Matteo Branchinelli, Gianni Brizzi, Bruno D’Alessandro, Maria Giulia Di Vincenzo, Diego Esposto, Andrea Fabbri, Mirko Filipponi, Antonio Gemmi, Roberto Giovagnoli, Federica Lausi, Stefano Lilli, Sara Lucci, Natalia Mezzenga, Leonardo Migliola, Massimo Oggiano, Cristian Pasini, Danilo Pirro, Alessandra Proietti, Mauro Quirini, Maria Chiara Sciarretti, Chiara Sconocchia e Simona Struzzi. Per loro una reunion anche nel ricordo dei loro professori scomparsi come Ivano Imperi, Marcello Bernardini, Virginia Barbato e Roberto Diamanti. Una delle ultime generazioni prima dell’avvento dei cosiddetti Millennials, quando c’erano ancora il Commodore 64 o il walkman. Altri tempi.

