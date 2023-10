Terni, il Comune perde un ‘pezzo da novanta’: Almadori a Narni

di S.F.

Il Comune di Terni perde un pezzo da novanta a livello amministrativo. Se ne va Alessia Almadori, la funzionaria con posizione organizzativa di direzione del servizio di programmazione e bilancio, di fatto colei che dal dicembre 2017 in avanti si è occupata in prima battuta della più che complessa questione dei conti di palazzo Spada. Il trasferimento sarà attivo dal 1° dicembre.

TRA I ‘BIG’ PARTENZE IN VISTA

IL NULLA OSTA PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA

Ritorno a Narni

Si tratta di una delle PO più rilevanti – se non la più importante per il delicato settore di competenza – e apprezzate dell’amministrazione. Bene, ma cosa è successo? La Almadori era in graduatoria a Spoleto dopo aver partecipato al concorso comunale nel 2022 e l’ente del sindaco Lorenzo Lucarelli non ha fatto altro – deliberata apposita per la convenzione approvata da ambo le sponde – che pescare da quell’elenco, consapevole del fatto di avere un’opportunità unica per andare a rinforzare l’organico. Per lei si tratta di un ritorno a Narni dopo oltre un quinquennio trascorso a palazzo Pierfelici e di certo non sarà semplice sostituirla. Se ne occuperanno il dg Claudio Carbone e la dirigente Grazia Marcucci: chance per il giovane collega Andrea Giuseppe Stentella?