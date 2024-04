Terni, incidente con la moto da cross: frattura clavicola e mandibola per Danilo Petrucci

Brutte notizie per Danilo Petrucci, uno degli sportivi più apprezzati di Terni. Il 33enne del Barni Spark Raciing – a scriverlo è il suo team – ha avuto un infortunio nella giornata odierna mentre era impegnato in allenamento a Cingoli (Macerata) in vista dell’appuntamento ad Assen del 20 e 21 aprile: «A seguito di una caduta durante un allenamento con la moto da cross, ha riportato la frattura della clavicola destra e della mandibola; è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a intervento chirurgico». Il possibile rientro in pista a questo punto slitta a metà giugno a Misano Adriatico.

Condividi questo articolo su