Terni: inseguiti e arrestati a Larviano per la droga. Condanna e patteggiamento

Un patteggiamento e una condanna: queste le decisioni del gip di Terni – Barbara Di Giovannantonio – in merito a due arresti per spaccio di droga eseguiti lo scorso maggio dai carabinieri del comando stazione di Papigno. In manette ci erano finiti il 58enne pugliese R.C. – residente a borgo Bovio – e il 38enne S.G. del Marocco, inseguiti a bordo della loro Fiat Panda nella zona di Larviano/Miranda e trovati con 105 grammi di eroina. La droga era stata recuperata dai militari dopo che uno dei due l’aveva gettata dal finestrino dell’auto in corsa, per disfarsene. Il 58enne pugliese ha patteggiato una pena di due anni e otto mesi, convertita in lavori socialmente utili. Il 38enne marocchino è stato invece condannato con l’abbreviato a due anni e otto mesi, senza misure applicate ad eccezione del divieto di dimora a Terni. I due sono difesi dall’avvocato Francesco Mattiangeli che ha chiesto l’assoluzione per il cittadino straniero che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti.

