Terni: investita sulla rotatoria dello stadio. Donna in ospedale

Incidente stradale giovedì mattina all’altezza della rotatoria dello stadio, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Fiat 500 condotta da una donna ternana di 43 anni e un’altra donna – 65enne di nazionalità straniera – che stava attraversando la strada. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale dal 118: le sue condizioni, fortunatamente, non preoccupano. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Viabilità, per diversi minuti, fisiologicamente congestionata.

