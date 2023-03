Terni: la 2°E del Tacito premiata dalla John Cabot University

Prestigioso riconoscimento per la classe 2°E dell’indirizzo ‘Cambridge’ del liceo classico Tacito, che ha ottenuto il secondo premio nell’ambito del progetto ‘Italy Reads’ della John Cabot University, università americana con sede a Roma. La 2°E, durante l’anno scolastico, è stata coinvolta nella lettura e nell’analisi del libro ‘Summer on the Lakes in 1843’ della scrittrice americana Margaret Fuller, guidati dalla loro insegnante di inglese Marina Schiaroli. I ragazzi hanno inoltre partecipato attivamente a conferenze e incontri con docenti universitari americani e tutte le attività sono state svolte in lingua inglese. Gli studenti hanno quindi deciso di partecipare all’Italy Reads Student Video Contest, concorso che prevede la realizzazione di un video ispirato all’opera e ai temi trattati all’interno del progetto, puntando l’attenzione sull’evoluzione del ruolo della donna dall’800 ai nostri giorni. Tra i 250 studenti provenienti da diversi istituti italiani che hanno partecipato al concorso, la commissione tecnica della John Cabot University ha attribuito il secondo premio, consistente in 300 euro, al video realizzato dalla 2°E intitolato ‘Conversations with Margaret Fuller’, che si è distinto per ‘creatività, originalità e approccio non convenzionale, per la bravura nella recitazione, per aver reso accessibili a tutti i complessi concetti sviluppati nel libro, nonché per il coinvolgimento attivo di ogni allievo della classe’.

IL VIDEO DEGLI STUDENTI