Terni, la polizia rintraccia pericoloso pregiudicato in un albergo cittadino

Un anno e due mesi di reclusione, da scontare per un furto aggravato commesso a Falconara Marittima (Ancona). Per questo le forze dell’ordine gli stavano dando ancora una volta la caccia e l’uomo – 43enne di Bari (C.P. le sue iniziali) residente a Perugia – è stato intercettato giovedì mattina intorno alle ore 10 a Terni, dagli agenti della squadra Volante. L’uomo, che aveva trascorso la notte in una struttura alberghiera cittadina, non ha saputo fornire spiegazioni in merito alla sua presenza nella Conca e, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di vocabolo Sabbione. Numerosi i precedenti penali a suo carico, tra cui reati contro la persona e contro il patrimonio, sequestro di persona, stupefacenti, maltrattamenti. In passato era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

Condividi questo articolo su