Terni-L’Aquila: stop al collegamento per il sistema Ertms

Sospensione della circolazione ferroviaria tra Terni e L’Aquila dal 31 luglio al 26 agosto. Motivo? L’installazione del sistema Ermts ed interventi di manutenzione sulla linea. Lo rende noto Rfi. Ci saranno gli autobus sostitutivi.

RFI, LA STAZIONE DI TERNI ED I LAVORI SLITTATI DI UN ANNO

Il restyling

Si tratta del potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea. «L’investimento consiste nell’attrezzaggio della linea Terni-L’Aquila-Sulmona con il sistema Ertms (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, in coerenza con l’obiettivo di Rfi di installare la tecnologia su tutti i 16.800 chilometri di rete entro il 2036», spiega la società. L’investimento con fondi Pnrr è da 150 milioni di euro. Spazio poi alla manutenzione/ispezione di ponti, viadotti e gallerie. «Consentiranno di migliorare le performance della circolazione ferroviaria in termini di capacità, puntualità e riduzione dei disservizi in caso di anormalità». Circa quaratanta le persone coinvolte tra tecnici e ditte appaltatrici. Il servizio sarà garantito tramite autobus.