L’Arma tra gli studenti per ‘educare’ su impiego mascherine

Una serie di servizi nelle aree vicine agli istituti di istruzione, fermate e pensiline degli autobus sul territorio ternano, utili per un’azione informativa nei confronti di studenti e genitori delle scuole elementari, medie e superiori, con focus sull’importanza delle mascherine e il mantenimento di una corretta distanza. Protagonisti i carabinieri del comando provinciale di Terni.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

L’attività e il riscontro



Ben 46 i carabinieri – 21 i servizi effettuati in particolar modo tra Terni, Orvieto e Amelia – che sono stati impegnati per tre giorni nell’attività: si sono posizionati nelle vicinanze di 10 scuole elementari, 17 medie e 11 scuperiori per parlare con quasi 400 tra studenti e genitori. «La particolare tipologia di servizio, che non ha avuto una finalità prettamente di controllo ma prevalentemente informativa, è stata diffusamente apprezzata – sottolineano dal comando provinciale – tanto dai genitori, che hanno in più occasioni parlato coi militari per avere le informazioni possibili sui comportamenti da tenere, quanto soprattutto dai ragazzi e dai giovanissimi i quali ultimi, soprattutto, non hanno perso l’occasione per scattare un selfie con i militari, rigorosamente a distanza».