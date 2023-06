Terni: le finali Uisp di calcio a 11 vanno a Conca United e A.E.T.

Sabato 17 giugno si sono svolte allo stadio ‘Liberati’ di Terni le finali del campionato di calcio a 11 Uisp – comitato territoriale di Terni, guidato da Giuliano Todisco. Da alcuni anni la manifestazione prevede due partite: il ‘Trofeo città di Terni’ e il ‘Trofeo Varo Conti’. Il primo se lo è aggiudicato la squadra Conca United che, dopo il pareggio per 4 a 4 nei tempi regolamentari, ha avuto la meglio ai calci di rigore sulla A.S. Soccer. Il ‘Trofeo Varo Conti’, giunto alla 29° edizione, è stato vinto invece dalla squadra A.E.T. che ha vinto per 2 a 0 contro la Edilizia Collerolletta. A premiare gli atleti, l’assessore comunale allo sport Marco Schenardi.

