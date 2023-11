Terni: Luciana ‘frega’ i truffatori a 92 anni e la questura la premia

Lo scorso settembre aveva sventato una truffa ai suoi danni e, per di più, aveva consentito alla polizia di Stato di Terni di denunciare i due giovani, entrambi della Campania, che avevano tentato di raggirarla. L’arzilla ‘nonna’, la 92enne Luciana Bartolucci residente a Prisciano, è stata ricevuta mercoledì mattina dal questore di Terni Bruno Failla che l’ha ringraziata per il suo senso civico e la prontezza dimostrata. I due, spacciandosi per un nipote in difficoltà, avevano cercato di farsi consegnare 4 mila euro ma Luciana aveva intuito tutto e, dopo aver finto di acconsentire al pagamento della somma, aveva chiamato le forze dell’ordine, intervenute con una pattuglia della squadra Mobile in borghese. Gli agenti della III sezione avevano intercettato i due, che si stavano avvicinando all’abitazione della signora, e li avevano portati in questura, con conseguente denuncia e divieto di ritorno a Terni per 3 anni. Il questore Failla ha omaggiato Luciana Bartolucci con un mazzo di fiori e una medaglia commemorativa.

