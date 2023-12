Terni: mamma morta. Eseguita l’autopsia per fare luce sulla tragedia

Sono due i consulenti della procura della Repubblica di Terni, nominati dal pm Giorgio Panucci nell’ambito dell’accertamento autoptico e medico legale sulla salma di Madalina Georgiana Mardare, la mamma 34enne di origini romene, residente a Collescipoli, morta lo scorso 8 dicembre all’ospedale di Terni a seguito del grave malore che l’aveva colpita il 2 novembre nella propria abitazione. Il fascicolo, che vede l’ipotesi di reato di omicidio colposo, è contro ignoti e le risultanze dell’accertamento disposto dall’autorità giudiziaria saranno decisive per capire se ci siano o meno responsabilità di terze persone su quanto accaduto alla donna, madre di tre bambine di 8 e 6 anni e di 2 mesi. L’esame autoptico si è svolto giovedì pomeriggio presso l’azienda ospedaliera di Perugia ed i consulenti nominati dal pm sono il dottor Marco Albore, medico legale, e il professor Massimo Delfino, specialista in malattie infettive e medicina interna. La vicenda è seguita passo passo dal marito di Madalina Georgiana, Constantin Mardare, che dopo la denuncia sporta presso il comando stazione dei carabinieri di Collescipoli, si è affidato ad un legale – l’avvocato Erdis Doraci del foro di Tivoli – per approfondire tutti gli aspetti e fare piena luce su quanto accaduto alla giovane moglie che lo scorso 21 ottobre aveva dato alla luce la terzogenita e il 2 novembre, dopo giorni in cui aveva affermato di non sentirsi bene, aveva accusato il grave malore. Gli operatori del 118 erano riusciti a far ripartire il suo cuore dopo lunghi minuti e la donna era stata ricoverata in gravissime condizioni al ‘Santa Maria’. Purtroppo le speranze si sono spente per sempre l’8 dicembre, dopo che una settimana prima i medici ne avevano constatato la morte cerebrale. La diagnosi, dopo l’arresto cardiaco del 2 novembre, era di una polmonite bilaterale grave causata da due batteri, ma saranno gli accertamenti chiarire definitivamente il quadro. Dopo l’autopsia, la salma di Georgiana Madalina potrebbe essere trasferita a Terni per un ultimo saluto, prima del viaggio che la riporterà in patria, in Romania. Intanto si è messa in moto la macchina della solidarietà, con l’associazione ‘Terni col Cuore’ che, attraverso il presidente Paolo Tagliavento, si farà carico delle spese funebri e del trasferimento in Romania. Un gesto di umana vicinanza dopo tanto dolore.

Condividi questo articolo su