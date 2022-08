Terni: moto contro auto in via Narni. Feriti due 18enni

Incidente stradale intorno alle ore 13 di mercoledì in via Narni, a Terni. Coinvolta una moto Keeway con in sella due ragazzi – il conducente 17enne I.B. e il passeggero 18enne R.F. -, una Fiat Panda condotta da una donna di 48 anni (C.F. le sue iniziali) e un’autovettura Peugeot ferma in sosta. Secondo una prima ricostruzione, la Panda stava svoltando verso un parcheggio quando è stata urtata sul lato sinistro dalla moto in fase di sorpasso. In seguito al violento impatto, il motociclo è finito contro la Peugeot in sosta all’interno del parcheggio e i due giovani sono stati sbalzati sull’asfalto. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ospedale e, fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

